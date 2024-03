Per la categoria Miglior canzone originale una cosa è certa: vincerà Barbie dato che in pole position per la vittoria ci sono proprio le 2 canzoni portanti del film di Greta Gerwig.

Da un lato “I’m Just Ken” (musica e testi di Mark Ronson e Andrew Wyatt con Ryan Gosling) che ha dalla sua parte il Critics Choice Award e dall'altro la favorita “What Was I Made For?” (musica e testi di Billie Eilish e Finneas O’Connell) che ha al suo attivo il Golden Globe.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Original Song.