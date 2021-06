Martedì, a fine mattinata, alcuni dei principali siti web in tutto il mondo non stanno rispondendo, tra questi inclusi quelli di Reddit, Twitch, New York Times, del governo britannico...

Altri stanno funzionando solo parzialmente, come quello della BBC che alcune sezioni non stanno rispondendo.

Le pagine dei siti web interessati visualizzano il messaggio: "Errore 503 Servizio non disponibile", oppure sono enormemente lenti nel rispondere, fino a restituire pagine prive di contenuti.

Il problema sembrerebbe essere correlato a Fastly, un provider di cloud computing, che è il maggiore fornitore dei più noti e trafficati siti Web presenti sulla rete.

Le pagine del sito web dello stesso provider non rispondevano, eccetto la home. Dall'azienda hanno fatto sapere che stavano investigando sul problema, ma ancora non è stato chiarito se si sia trattato di un attacco informatico o di un problema di rete.

Intorno alle 13, ad esempio, le pagine del sito del New York Times rispondevano con estrema lentezza.