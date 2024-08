È stato Francesco Bagnaia il più veloce nelle pre-qualifiche del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale MotoGP 2024. Sul circuito di Spielberg il pilota piemontese, a pochi minuti dal termine della sessione pomeridiana del venerdì, con la Ducati ufficiale ha segnato il nuovo record ufficiale della pista con il tempo di 1:28.508, migliorando quello stabilito lo scorso anno da Marco Bezzecchi (1:28.533). Bagnaia è riuscito a trovare il giusto bilanciamento della sua moto su un tracciato dove è fondamentale trovare i giusti punti di staccata e mantenere una grande velocità in uscita dalle curve.

281 millisemi il distacco del secondo, Franco Morbidelli, con la prima delle Ducati del team Pramac, mentre l'altra, quella del leader del campionato Jorge Martin la troviamo con 319 millesimi di ritardo.

A completare la top-5 troviamo Marc Marquez (Ducati Gresini) a 0.350 secondi e il sudafricano Brad Binder (KTM) a 0.461 secondi.

Dietro di loro al sesto posto, con oltre mezzo secondo di ritardo, c'è la Ducati del team Gresini guidata da Alex Marquez, seguito dalla coppia Aprilia Aleix Espargaró (settimo a 0.599 secondi) e Maverick Vinales (ottavo a 0.609 secondi).

Con il nono e il decimo tempo sono riusciti ad evitare la Q1 Marco Bezzecchi (Ducati VR46) a 0.725 secondi e a 0.773 secondi Enea Bastianini (Ducati ufficiale), caduto nel finale, lamentandosi di non esser riuscito a trovare l'assetto giusto della sua moto negli ingressi in curva.

Dalla Q1 dovrà invece passare Pedro Acosta, per lui l'undicesimo tempo, che con la sua KTM GasGas ha avuto una giornata difficile, segnata da diverse cadute. Tra gli italiani, da segnalare l'infortunio a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) che ha potuto effettuare solo 8 giri, perché dopo una caduta non è stato più in grado di salire in sella. Per lui si parla di un problema alla scapola ed i suo weekend potrebbe essersi già concluso oggi.

Sul circuito austriaco venerdì non è scesa neppure una goccia della pioggia prevista. Speriamo sia così anche sabato, mentre per domenica è quasi certo che la pista sarà bagnata.

Questi gli appuntamenti della MotoGP per sabato 17 agosto:

10:10-10:40 Free Practice Nr. 2

10:50-11:05 Qualifiche Nr. 1

11:15-11:30 Qualifiche Nr. 2

15:00 Gara Sprint (14 giri)