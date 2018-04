I sacchetti biodegradabili per la spesa si potranno portare da casa

Ricordiamo tutti le polemiche sull'introduzione dell'obbligo dei sacchetti biodegradabili per la spesa di alimenti freschi, quali frutta, verdura o carne.

Ebbene, ora il Consiglio di Stato – l’organo più importante della giustizia amministrativa italiana – ha deciso che i sacchetti biodegradabili per fare la spesa di frutta e verdura al supermercato si possono portare da casa e non vanno necessariamente acquistati dai negozianti.

La decisione chiarisce uno degli aspetti del decreto entrato in vigore lo scorso gennaio che imponeva il passaggio ai sacchetti biodegradabili anche per l’acquisto di frutta, verdura, carni e salumi in negozi e supermercati e introduceva l’obbligo di indicarne il prezzo sugli scontrini.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che proprio perché i sacchetti vengono considerati una merce come le altre, il loro acquisto da un certo negoziante non può essere imposto e i consumatori devono avere il diritto di comprarli dove preferiscono e usarli quando fanno la spesa.