CHIARA TAIGI - PRIMA MUSICALE di "EGO VICI MUNDUM"

“Ego Vici Mundum... Io ho vinto il Mondo!”

Opera di Chiara Taigi.



Lunedì 4 Aprile 2022 Ore 21, Real Chiesa di San Lorenzo a Torino,

Piazza Castello, angolo Via Palazzo di Città 4.

Il soprano CHIARA TAIGI porta a Torino la Prima rappresentazione di una sua opera, “Ego Vici Mundum", un progetto con canto di musica sacra, musica e recitazione, dove i testi e la sceneggiatura sono stati scritti da Chiara Taigi.

Questo progetto teatrale avrà sede in un luogo di grande peso storico, la Real Chiesa di San Lorenzo a Torino ed il canto di Chiara Taigi sarà accompagnato all'organo dal M° Federico Tollis, con la partecipazione straordinaria dell'Attrice Beatrice Bonino, organizzato dall'Associazione Concertante nel Progetto "Arte e Musica" XVI edizione, diretto dal presidente Dott. Giorgio Griva e con il patrocinio del Comune di Torino.

Un appuntamento per vivere insieme un'opera prima, un percorso di grande energia, diviso in sette “passi” intriso dalle emozioni del canto, dell'organo e nelle riflessioni scaturite dalla voce recitante!

Nel titolo Ego Vici Mundum ( Io ho vinto il Mondo ) si evince tutto il senso dell'opera, partendo da un passaggio biblico, per dare un senso ai “passi” da percorrere, come camminare per riflettere su un cammino che vince nel momento dove tutto sembra perso, una lezione indispensabile in questo momento storico.

"Ego Vici Mundum " Opera tutelata su Patamu Registry Numero di deposito n° 177515 - Tutti i diritti riservati

Ingresso Libero - senza prenotazione fino ad esaurimento posti distanziati.

Il luogo è sanificato prima del concerto e l'ambiente è riscaldato.



