29 luglio '18: Beach Music Parade, la festa collettiva in spiaggia a Rapallo & Santa Margherita Ligure

Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti dell'estate 2018, quello che ha preso vita a Finale Ligure e quello che ha animato le spiagge di Albissola Superiore e Albissola Marina, il terzo evento Beach Music Parade domenica 29 luglio (e non il 22 come originariamente previsto, causa maltempo) riempie di musica e di energia Rapallo e Santa Margherita Ligure, zone d'eccellenza non solo in Liguria, ma in tutto il mondo.

Dal pomeriggio e fino a mezzanotte, l'evento fa divertire chiunque, dai ragazzi alle famiglie. Gli organizzatori, ovvero Giacomo Canale, l'ideatore della manifestazione, Nino Tassara, Max Costa e Fabrizio Fasciolo, presidente provinciale del SILB, hanno semplicemente pensato ad un "contenitore" che metta insieme tante eccellenze diverse.

Il tema comune della Beach Music Parade del 29 luglio 2018 tra Rapallo & Santa Margherita Ligure è White Party. Sarà una festa in bianco piena d'energia e voglia di divertimento.

Ecco il programma nel dettaglio:

Bagni Ariston Rapallo: musica con spettacolo di danza del ventre e animazione al Tub's Bar. sangria a 5€. ristorante alla carta e cocktail bar. Tel. 0185.53654

Baia dei Sogni Rapallo: musica dal vivo con il duo acustico Clara Sambu. grigliata a 18€ con consumazione (prosecco/ birra/ analcolico). cocktail bar. Tel. 328 8239514

Bagni Bristol Rapallo: musica revival '70'/80/'90 con dj Alfre. apericena 18€ con consumazione. aperibimbi a 10€. Tel. 347.4029922

Rapallo Bagni Porticciolo: musica e intrattenimento con Massimo Gallinati (in arte Macho) al BLISS BEACH BAR. Focacce e spritz a 15€. a seguire nella terrazza di Villa Porticciolo dj set con Ale e Sergio Nigma Auditore. Tel. 0185.042664

Bagni Tigullio Rapallo: musica live e karaoke con Dasdy. aperitivo con buffet (e assaggio di cozze alla marinara) a 15€ con consumazione. Tel. 335.8018870

Bagni Vittoria Rapallo: musica dance e revival di dj Luca Angiolini. apericena a 18€ con consumazione. Tel. 347.0338367

Bagni Lido & Flora Rapallo (Spiagge Del Tigullio): musica dal vivo con Diamond Duo (Nicole Magolie & Gabriele Gentile). Aperitivo con buffet a 15€ con consumazione. Ristorante alla carta. Tel. 0185.54084

Covo Beach by Miami Cafè S.Margherita Ligure: musica deep-house e lounge con dj Emanuele Marolato. Apericena a 15€ con consumazione. Tel. 335.8380308

Margherita Beach S.Margherita Ligure: musica dance e revival con dj Giovanni Carrara. Aperitivo con buffet a 15€ con consumazione. Tel. 0185.287883

Spiaggia Minaglia Beach S.Margherita Ligure: dj set Matteo Parlà con musica house e dance. Aperitivo con stuzzichini a 10€ con consumazione. Tel. 392.0421906

Bagni Vicini S.Margherita Ligure: musica lounge. aperitivo con buffet a 15€ con consumazione. Tel. 0185.285421

Spiaggia di San Michele di Pagana: il Comune di Rapallo presenta RapalloDance2018 serata Nigh On The Beach con dj Alberto Bibo Zappettini & voice Andrea Carretti. www.facebook.com/events/1943377112348312

La festa prosegue fino a tarda notte in discoteca al Covo di Nord-Est di S.Margherita Ligure. Chi partecipa alla Beach Music Parade può ritirare il suo ingresso omaggio presso tutti gli stabilimenti balneari aderenti alla manifestazione.

www.facebook.com/beachmusicparade

info 393.3341734 - 393.334898 - 336.257984 - 335.483234

Beach Music Parade è una festa collettiva, composta da tanti eventi diversi pensati per ogni tipo di pubblico, organizzati dai diversi operatori del litorale. Molti gli stabilimenti balneari coinvolti in questo grande evento: dj set, grigliate, musica dal vivo, apericena, spettacoli... E' un momento perfetto per far festa tutti insieme, chiunque abbia voglia di divertirsi sotto il sole e poi di sera trova l'appuntamento perfetto per rilassarsi. Come riassume lo slogan è una manifestazione che nasce per unire: sole, musica, mare & divertimento fanno scatenare la Riviera Ligure.