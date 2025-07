Carmine Esposito: “Rosa competitiva del Napoli, Grealish sarebbe la ciliegina sulla torta, Milinkovic-Savic? Un para rigori, ha dato tutto al Torino, è un titolare”

NAPOLI - CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele. Ecco quanto ha affermato: "Ndoye è un buonissimo calciatore, ma ha fatto solo quest’anno bene. Certo, è giovane e se fosse venuto al Napoli avrebbe aumentato la qualità della squadra. Sono d’accordo a non spendere tutti quei soldi: non li vale. Io punterei Grealish, sarebbe la ciliegina sulla torta. Chiesa ha giocato veramente poco. Milinkovic-Savic? L’ho sempre ammirato con grande affetto, ha dato tutto al Torino, è un para rigori, se la giocherà con Meret. Non è un panchinaro. Zanoli? Ha accumulato esperienza, facendo il vice di Di Lorenzo ne accumulerà altra. Può essere utile alla causa del Napoli. La società in questi anni, tra scudetti e critiche, ha acquisito credibilità. Senza di quella non vai avanti. Ci sono giocatori che farebbero carte false per venire a Napoli. Mi spiace per Ndoye, poteva andare in una piazza che vuole rivincere lo scudetto e fare bene in Europa. Secondo me, Conte partirà forte in questa seconda fase del ritiro e vedremo il vero Napoli. L’allenatore azzurro ha le idee chiare. Abbiamo una rosa competitiva".



SKY - Napoli, rilancio del Paok Salonicco per Cheddira, si punta a chiudere l'operazione

Il Paok si rilancia su Walid Cheddira: ora la volontà del club è chiudere l’operazione. La società greca è da tempo sul classe ’98, come annunciato nei giorni scorsi. Come raccontato nella giornata di oggi, martedì 29 luglio, inoltre c’è stato anche un contatto tra il Napoli e il Verona per l’attaccante. Cheddira ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Espanyol, dove ha disputato 22 partite.



De Canio: "Napoli, Zanoli potrebbe essere il profilo giusto per ricoprire il ruolo di vice-Di Lorenzo, Miretti? E' un buon giocatore"

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: "La preparazione estiva non è cambiata, le preoccupazioni di oggi sono quelle di ieri. Zanoli vice Di Lorenzo? Ha fatto bene quando è stato chiamato. Lui potrebbe essere il profilo giusto per ricoprire questo ruolo. Miretti? Lui è un buon giocatore, può fare la riserva: è un giocatore che si sta formando e che ha un buon talento. Il profilo è quello giusto, sarebbe un'alternativa credibile. Ndoye al Nottingham per circa 50 milioni? Le squadre, visti i maggiori introiti, possono sicuramente andare oltre rispetto alla squadre italiane".





Iachini: "Chiesa? L'ho sentito, è in forma, al Napoli con Conte farebbe bene"

“Chiesa con me alla Fiorentina ha disputato una delle sue migliori stagioni, segnando 11 reti (campionato 2019-20), non posso che parlarne molto bene sia come ragazzo che come calciatore. Quando ero il suo tecnico - ha detto l’allenatore Beppe Iachini a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - ha saputo interpretare più ruoli, esterno destro e sinistro, anche la seconda punta. E’ un ragazzo che ha grande tecnica in velocità, un gran tiro, è un giocatore anche motivato nella stagione che porta ai Mondiali. Vedrei molto bene un suo ritorno in Italia. Sento dire cose imprecise, io l’ho sentito, Federico sta molto bene fisicamente, è in una squadra dove ci sono pochi spazi per giocare, ma è un giocatore che è di livello, non a caso il Liverpool non so se è ancora convinto di lasciarlo andare via. Può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, Chiesa ha giocato anche da quinto, ha un’ottima gamba e un’ottima corsa, è un ragazzo di grande disponibilità e potrebbe giocare anche a tutta fascia. Con me ha fatto grandi cose, si tratta di un calciatore molto importante. Non so se il Napoli lo sta trattando o meno. Da allenatore posso dire che ha capacità tecnica e forza esplosiva, sarebbe molto motivato se dovesse tornare in Italia, con Conte e al Napoli farebbe bene. C’è di certo voglia da parte sua di tornare protagonista, ma, ripeto, non so se ci sono trattative aperte. Con il mercato già definito il Napoli ha già arricchito la rosa con ottimi elementi, ed era giusto che fosse così visto che occorre affrontare più competizioni importanti”.