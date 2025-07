Lazio, Dia in recupero; si ferma Patric

Buone notizie per Sarri per quanto riguarda Boulaye Dia. Il senegalese, che ha saltato l’ultima amichevole con l’Avellino a causa di un fastidio alla caviglia, dovrebbe essersi lasciato definitivamente alle spalle il problema fisico. L’attaccante è pronto per tornare in campo e potrebbe farlo subito nella prima partita di questa mini-tournée turca. Il tecnico della Lazio invece, oltre ai lungodegenti Gigot e Isaksen, dovrà rinunciare anche a Patric che ha riportato una lesione muscolare di media entità a carico del retto femorale sinistro. Il centrale spagnolo si è sfogato sui social per il nuovo infortunio rimediato a inizio stagione dopo un anno passato spesso ai box. Queste le sue parole su Instagram: “Fa male, fa maledettamente male, ma non mollerò e vi prometto che tornerò più carico di prima. Grazie per il supporto. Forza Lazio“.





Torino, Ufficiale Aboukhlal: accordo fino al 2029

Zakaria Aboukhlal è ufficialmente un giocatore del Torino. Ad annunciarlo è stato il club granata con il seguente comunicato: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Toulouse Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zakaria Aboukhlal, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.



Scaroni, messaggio al Bruges: “Non vogliamo offrire troppo per Jashari…”

In casa Milan si continua a battere la pista Ardon Jashari, ma Paolo Scaroni chiarisce la posizione del club sul centrocampista del Bruges. “Non vogliamo offrire troppo– ha spiegato il presidente rossonero in occasione dell’Assemblea di Serie A -. Lui vorrebbe venire a tutti i costi“. Dichiarazioni che lasciano poco spazio a interpretazioni e chiariscono le intenzioni della società e anche la volontà del giocatore di chiudere l’operazione a cifre ragionevoli. Una conferma di quello già delineato da Igli Tare sulla questione in precedenza, col Milan convinto di aver “presentato un’offerta importante e adeguata al giocatore” e di non voler ritoccare ulteriormente la proposta.

L’intenzione del club rossonero è quella di non farsi scoraggiare dalle voci e di non mollare la presa per Jashari, ma senza ulteriori rilanci rispetto ai 33.5 milioni di euro più bonus, di cui 2 estremamente facili da centrale, già messi sul piatto per garantire sostanzialmente una quota fissa garantita da 35,5 milioni di euro.





Sampdoria, nuovo cda: dentro Fiorella, Fredberg e Yong Tan

Giorno importante per la Sampdoria, con l’assemblea degli azionisti e la nomina del nuovo Cda. Già dalla prima mattinata davanti alla sede di via Cavour a Bogliasco, presidiata da Polizia e Carabinieri, si era ritrovato un gruppo di tifosi per manifestare il proprio dissenso nei confronti della dirigenza dopo il sit in di ieri sera.

La riunione si è svolta principalmente da remoto e nel Consiglio di amministrazione, dopo le dimissioni di Maheta Molango, sono entrati l’avvocato De Gennaro, il Ceo Fredberg e Ting Yong Tan, uomo di fiducia di Joseph Tey, il socio di maggioranza, facendo salire il numero dei membri da tre a cinque. Confermato Matteo Manfredi nel ruolo di presidente e Raffaele Fiorella in quello di amministratore delegato.

Un Ting Yon Tang compare nel board del Ryde Group Ltd, società singaporese. Si legge sul sito: “Ting Yong Tang è entrato a far parte del nostro consiglio di amministrazione nel febbraio 2024 e ricopre il ruolo di Consigliere non esecutivo del Gruppo. Attualmente, il signor Tan è direttore degli investimenti presso Octava Pte. Ltd., un family office con sede a Singapore che detiene numerosi investimenti in settori diversi, con un focus principale su investimenti immobiliari, sviluppo immobiliare, tecnologia finanziaria e intelligenza artificiale applicata al machine learning. In questo ruolo, supervisiona il portafoglio investimenti di Octava, valuta nuove opportunità di investimento e definisce strategie di crescita. In precedenza, il signor Tan ha lavorato presso DBS Bank Ltd. nel gruppo di Investment Banking, dove ha guidato il Team Trasporti e Logistica e il Team Elettronica tra il 1999 e il 2000. Il signor Tan possiede un Master in Business Administration con specializzazione in Banking and Finance, nonché una laurea in Ingegneria (indirizzo Ingegneria Elettrica ed Elettronica), entrambi conseguiti presso la National University of Singapore. Ha inoltre ottenuto la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

Ecco il testo del comunicato ufficiale della società:

L’U.C. Sampdoria annuncia la nomina formale di un nuovo Consiglio di Amministrazione, segnando un significativo passo nella riorganizzazione strategica del club.

Dopo settimane di lavoro dietro le quinte e con la dovuta diligenza, la proprietà ha intrapreso azioni decisive per rafforzare le fondamenta del club e garantire forza, stabilità e sostenibilità a lungo termine. Queste nomine riflettono un modello di governance chiaro e moderno, in linea con l’ambizione di rilanciare il progetto Sampdoria con rinnovata energia e visione.

Oggi si è tenuta l’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a., durante la quale è stato nominato il seguente Consiglio di Amministrazione.

Matteo Manfredi: presidente

Francesco De Gennaro: vicepresidente

Raffaele Fiorella: director e CEO

Jesper Fredberg: director e CEO Area Football

Ting Yong Tan: non-executive director

Questo CdA supervisionerà una fase fondamentale nella vita del club, definita da una direzione responsabile, dall’innovazione calcistica e da un fermo impegno nei confronti dei valori condivisi dai nostri tifosi.



Lookman-Inter, assalto finale: Marotta incontra Percassi in Lega

Due o tre giorni, a partire da oggi, snodo già cruciale di una trattativa tanto importante quanto complicata. L’appuntamento è in Lega Calcio, dove Beppe Marotta incontrerà Luca Percassi e gli porterà la nuova offerta dell’Inter per Ademola Lookman, sogno per nulla nascosto dell’estate nerazzurra. Il presidente interista metterà sul piatto 43 milioni, cui se ne potranno aggiungere un paio sotto forma di bonus. Una proposta certamente importante, ma ancora lontana dai 50 milioni che l’Atalanta chiede per far partire il proprio gioiello. C’è un accordo di massima tra i bergamaschi e il giocatore per agevolarne l’addio, ma le condizioni restano quelle.

In ogni caso Marotta proverà a convincere i Percassi, senza forzare più di tanto la mano e lasciandosi, come detto, due o tre giorni di margine. Dopo, se Lookman non sarà arrivato, si cercherà un altro profilo che possa rinfornzare l’attacco di Chivu. Difficile immaginarsi cosa accadrà oggi. L’Atalanta in fondo è in qualche modo rassegnata all’addio di Lookman ed è già pronta a sostituirlo con Chiesa, finito però nel mirino anche del Napoli. Ma i bergamaschi sono da sempre una bottega costosa e una controparte complicata. Tanto più in un’estate in cui hanno già fatto cassa con Retegui e non hanno certamente bisogno di vendere. L’incontro, però, sarà importante e servirà, soprattutto all’Inter, per capire se vi sia margine per trovare una quadra. Non un dentro o fuori, ma quasi. Marotta ci proverà, a Luca Percassi la scelta.