Nelle nuove previsioni per la categoria Miglior Attore, rispetto a quelle dei mesi precedenti, Will Smith per il biopic King Richard continua a difendere la sua leadership nonostante abbia vinto un numero inferiore di premi tra quelli assegnati dai critici americani.

Dietro di lui si fanno notare Benedict Cumberbatch per Il potere del cane che ha dalla sua parte numerosi Film Critics Awards, Andrew Garfield per tick,tick...Boom! e Denzel Washington per The Tragedy of Macbeth.

Occhio anche a Niolas Cage (Pig), nome che potrebbe stravolgere le dinamiche dell’Awards Season.