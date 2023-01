Per la categoria Miglior attrice ai prossimi Oscar la sfida dovrebbe essere tra Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) e Cate Blanchett (TAR), anche se la seconda è leggermente in vantaggio sulla prima dopo aver vinto anche il Critics Choice Award.

A completare la cinquina salgono le quotazioni per Viola Davis (The Woman King) e Danielle Deadwyler (Till). Sarebbe la terza volta nella storia degli Oscar che due attrici afro-americane concorrono nella categoria delle protagoniste.

Per il 5° nome la gara è apertissima: da Ana De Armas (Blonde) a Michelle Williams (The Fabelmans) che potrebbe essere candidata invece tra le supporter, da Margot Robbie (Babylon) a Emma Thompson (Il piacere è tutto mio), fino alla sorpresa Andrea Riseborough (To Leslie).