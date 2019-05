Si è conclusa la campagna di Borghi d'Europa a sostegno di stavoltavoto.eu

Borghi d’Europa aveva presentato a Milano nell’Ufficio di informazione del Parlamento Europeo il progetto dei 10 Percorsi Internazionali, annunciando anche l’adesione e il sostegno alla campagna stavoltavoto.eu.

Nel corso dell’incontro, era stata anche presentata la campagna dell’Unione Europea per invitare i cittadini a partecipare alle elezioni del 26 maggio prossimo: “In vista di questa data - aveva spiegato Stefania Bertolini, responsabile della campagna per l’Italia - invitiamo chi è convinto dell’importanza del voto a combattere l’astensionismo. Iscrivendosi al sito Stavoltavoto.eu si potrà offrire il proprio contributo, organizzando o prendendo parte a eventi, iniziative di informazione e attività online. Già migliaia di elettori hanno aderito alla piattaforma sulla quale è possibile inserire i temi ai quali si tiene di più e dare disponibilità secondo i propri impegni e desideri”.

Borghi d’Europa ha concretizzato l’impegno con una intensa campagna di informazione, con oltre 400 servizi informativi pubblicati, in meno di 20 giorni.

“Abbiamo abbinato - commenta Renzo Lupatin, presidente di Borghi d’Europa - la campagna di comunicazione sui 40 Borghi scelti nel corso dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale con la campagna di stavoltavoto.eu.“

Se le iniziative del 2018 hanno avuto successo e sono state così numerose, lo si deve indubbiamente alla realtà europea. Borghi d’Europa ha deciso così di legare la campagna d’informazione all’invito ai cittadini di partecipare al voto di maggio. L’adesione alle iniziative di Stavoltavoto.eu (in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano), si è saldata così al progetto del 2018, per valorizzare e far conoscere il nostro patrimonio culturale.

La rassegna stampa riguarda tutte le regioni italiane.