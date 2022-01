Nelle nuove previsioni per la categoria Miglior Regia, rispetto a quelle precedenti redatte nel mese di novembre, si rafforzano le quotazioni per la super favorita Jane Campion per il pluripremiato film Il potere del cane, dopo il sempre più crescente consenso da parte delle associazioni dei critici americani che le ha consentito finora di conquistar un numero vertiginoso di premi.

Tra gli altre potenziali competitors di questa categoria si fanno notare: Denis Villeneuve per Dune, Steven Spielberg per West Side Story.