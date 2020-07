Questa la notizia decisamente bomba che riguarda proprio la ex tronista Giovanna Abate e quindi di rimando anche il corteggiatore Sammy Hassan.

Infatti, è proprio di stamattina lo scoop su Sammy che ha di fatto lasciato la ex tronista di Maria de Filippi. I motivi - nero su bianco - sul Magazine di Uomini e donne sono essenzialmente i problemi caratteriali di entrambi che li hanno portati a litigare praticamente su tutto.

Notizia della rottura confermata anche dalla stessa Giovanna Abate. Ma fin qui nulla di particolare in quanto che le cose fra di loro non stessero funzionando si sapeva benissimo. Quello che invece è arrivato come un vero fulmine a ciel sereno, sono le dichiarazioni di Deianira Marzano sulla coppia.

Dice infatti la nota Web influencer che la ex tronista del programma di Maria de Filippi è stata avvistata per le vie di Capri in compagnia di un ragazzo.

Ovviamente la web influencer non si è fatta mancare una frecciatina a Giovanna Abate , ma insomma è risaputo che non la veda di buon occhio...