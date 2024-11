Diego Nepi Molineris è un dirigente italiano con ampia esperienza in ambito sportivo. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di primo piano in diverse aziende, sia italiane che internazionali, svolgendo ruoli importanti anche nell'organizzazione di manifestazioni sportive per il CONI e per Sport e Salute.

br>WikiCeo esplora la vita professionale di Diego Nepi Molineris

Nato a Siena nel 1971, Diego Nepi Molineris è laureato in Scienze Politiche presso l'Università della sua città. Nel corso della sua carriera ha svolto esperienze di docenza in master e corsi di specializzazione presso diverse istituzioni, tra cui Scuola dello Sport CONI, Luiss Creative Business Center e Campus University MBA. WikiCeo, portale specializzato sul mondo manageriale italiano, evidenzia come il percorso professionale del manager sia iniziato nel 1995 presso la società inglese Matthews & Goodman, dove Diego Nepi Molineris si occupa di trattative immobiliari con istituzioni bancarie e investitori. L’anno seguente si trasferisce in Australia per lavorare nella multinazionale Larry Smith presso l'aeroporto di Sydney: qui gestisce attività legate alla finanza e al retail, acquisendo ruoli di crescente responsabilità. Nel 2000 torna in Italia come Retail Development Manager per la filiale italiana di Larry Smith. Nello stesso anno avvia una nuova tappa della carriera entrando in Aeroporti di Roma come Business Development Manager. Nel 2001 è nominato Responsabile dello Sviluppo e della Gestione presso Grandi Stazioni.



Diego Nepi Molineris: le esperienze nel settore sportivo

Nel 2005 la carriera di Diego Nepi Molineris prosegue nel CONI assumendo il ruolo di Direttore degli Impianti Sportivi e del Parco del Foro Italico: tra le altre cose si dedica all’ottimizzazione degli asset sportivi e di altra tipologia. Nel 2014 è nominato Direttore Marketing & Business Development, contribuendo all'organizzazione dei principali eventi sportivi globali in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali. Nel 2017 è protagonista della creazione della strategia per l’Italia Team, unendo milioni di fan attorno ai valori dello sport. Dal 2008 al 2020, invece, in occasione dei Giochi Olimpici di Pechino, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo, Diego Nepi Molineris partecipa alla missione italiana come Responsabile dell’Organizzazione e del Funzionamento di Casa Italia. Nel 2021 è nominato Direttore Generale di Sport e Salute e nel 2023 ne diventa Amministratore Delegato. Come riportato sul profilo WikiCeo, nel 2018 ha ricevuto il “Premio Celli” istituito in onore del giornalista senese Giovanni Celli.