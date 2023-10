A volte anche un solo piccolo inconveniente può rovinare un viaggio o una vacanza.

Stiamo parlando delle cimici del letto, un piccolo insetto di 4 o 5 mm di lunghezza che può provocare grossi problemi a chi capita sotto le loro zampe.

Le conseguenze per la salute non sono, generalmente, gravi ma le infestazioni possono creare danni da centinaia o migliaia di euro... per le strutture ricettive che, a quanto pare, da qualche tempo sembrano esser diventate il veicolo principale della loro diffusione

Negli ultimi mesi, infatti, in Francia e soprattutto a Parigi, i casi di infestazione hanno registrato un grosso aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma anche Gran Bretagna, in particolare Londra, e Stati Uniti non sono esenti dal fenomeno il fenomeno che, nelle ultime settimane, ha iniziato ad esser registrato anche in Italia, principalmente a Milano, dove le autorità cittadine, almeno per il momento, non lo definioscono preoccupante.