I candidati di quest'anno agli Oscar per il Best Animated Short Film (Miglior cortometraggio d'animazione) raccontano con originalità e sensibilità i cambiamenti della nostra società.

I 5 titoli candidati esplorano attraverso illustrazioni suggestive le fragilità dei nostri tempi: dal tema dell'elaborazione del lutto (If Anything Happens I Love You) alla ricerca di identità (Genius Loci) passando per una tenera lezione di vita (Burrow) ad un'analisi sui meccanismi del comportamento umano (Yes-People) fino a momenti poetici di critica sociale (Opera).