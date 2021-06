Anche in Stiria Max Verstappen ha conquistato la pole del GP d'Austria di Formula 1. Sul Red Bull ring di Spielberg il pilota olandese ha fermato il tempo sul giro sull'1:03.841, unico pilota a scendere sotto i 4 secondi. Nell'ultimo tentativo della Q3 Valtteri Bottas è riuscito a migliorarsi facendo segnare il secondo miglior tempo, con quasi 2 decimi di ritardo.

"E' stato un weekend molto buono", ha detto Verstappen. "La macchina, in qualifica, si guidava veramente bene. Non è stato facile affrontare il traffico, il quinto giro in Q3 alla fine è stato abbastanza buono".

Ma in griglia, domenica Verstappen sarà affiancato da Hamilton, oggi solo terzo, perché la direzione gara ha penalizzato il pilota finlandese per il testa coda in pit lane arretrandolo di 3 posizioni.

Ottimo il quarto tempo di Lando Norris su McLaren, che si è piazzato davanti alla Red Bull di Sergio Perez della Red Bull e Pierre Gasly di Alpha Tauri. Settimo tempo per la Ferrari di Leclerc.

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Fernando Alonso (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin) completano la griglia di partenza dei primi 10.

Norris, sulla pista in cui lo scorso anno ha ottenuto il suo primo podio, ha fatto un'altra ottima prestazione, con solo 53 millesimi di ritardo da Hamilton. Giornata difficile, invece, per il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo, qualificatosi 13°, alle spalle della seconda Ferrari di Carlos Sainz e davanti all'Aston Martin di Sebastian Vettel.

Da segnalare anche l'ottima prova di Russell che con la sua non brillantissima Williams si è piazzato 11° a soli 8 millesimi dall'accesso in Q3. Nel 2022 potrebbe essere lui ad affiancare Hamilton in sostituzione di Bottas.

La gara partirà come sempre alla 15, ma non è da sottovalutare il rischio pioggia che, in base ad alcune previsioni, potrebbe cadere proprio in coincidenza con lo svolgimento del gran premio.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1408789460041486336