Lo scorso anno il podio del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima gara della stagione 2019 di MotoGP che si correrà domenica 17 novembre, vide sul primo gradino la Ducati di Andrea Dovizioso, seguita dalla Suzuki di Rins e dalla Ktm di Pol Espargaro.

Quello della Comunità di Valencia, il Ricardo Tomo, è un circuito molto breve, solo 4 km che, oltre alla particolarità di dover essere percorso in senso antioriario, ha anche quella di essere circondato dalle tribune, tanto da dare la sensazione ai piloti di correre all'interno di uno stadio piuttosto che su una pista. Tribune, inoltre, che possono contenere fino oltre 150mila spettatori che con il loro entusiasmo contribuiscono non poco a rendere ancora più vivace la gara.

Una gara, quella di Valencia, che servirà ad assegnare gli ultimi titoli rimasti per il 2019. Primo tra tutti quello del campionato mondiale costruttori, con le due Ducati in vantaggio di un paio di punti sulla Honda di Marquez, visto che Lorenzo ha contribuito poco o nulla nel portare punti alla propria squadra. Pertanto, Dovizioso e Petrucci sono chiamati a salvare una stagione che all'inizio sembrava essere molto più promettente, nonostante il secondo posto del pilota forlivese non sia certo da buttar via... almeno finché non si guarda il distacco dal primo!

Vinales e Rins, poi, si daranno battaglia per il terzo posto nella classifica del mondiale, con il pilota della Yamaha avvantaggiato di 7 punti sul rivale.

Infine, da non dimenticare che a seguire il Gran Premio di Valencia c'è anche quello che si può considerare il primo appuntamento della prossima stagione, dato che i piloti torneranno in pista il martedì successivo alla gara per una giornata di test privati, finalizzati al collaudo delle novità che vedremo sulle moto a partire dalla stagione 2020.



Questo il calendario degli appuntamenti in pista:

Venerdì 15 novembre

Practice 1, 09:55 - 10:40

Practice 2, 14:10 - 14:55

Sabato 16 novembre

Practice 3, 09:55 - 10:40

Qualifiche 1, 15:05 - 15:20

Qualifiche 2, 15:30 - 15:45

Domenica 17 novembre

Warm UP, 09:20 - 09:40

Gara, 14:00