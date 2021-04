La sfida per il Miglior attore non protagonista ai prossimi Oscar si è cristallizzata con la distribuzione del film Judas and the Black Messiah, laddove la prova di Daniel Kaluuya ha messo d’accordo tutta la critica americana permettendogli di vincere i principali premi chiave e dunque attestandolo come il favorito di questa categoria.

Prima di quel momento (il film è stato distribuito 2 mesi dopo l’inizio effettivo della Stagione dei Premi) la categoria del Best Supporting Actor era caratterizzata da una sfida a 3: Paul Raci (Sound of Metal) inseguito da Leslie Odom jr. (One Night in Miami) e Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7).