La recente collaborazione tra Microsoft e Meta ha portato l'annuncio dell'accesso alle app Xbox Cloud Gaming sui visori VR Meta Quest 2, 3 e Pro. Ma c'è di più: Microsoft ha silenziosamente aggiunto le versioni delle app Word, Excel e PowerPoint allo store Meta Quest questa settimana.

Secondo Android Central, queste app possono essere scaricate direttamente dallo store e sono disponibili per i possessori del visore Oculus Quest originale, così come per i recenti Meta Quest 2, 3 e Pro. Tuttavia, è necessario avere un account Microsoft per accedervi tramite questi dispositivi.

Un video pubblicato da Android Central su YouTube dimostra il funzionamento di queste app nell'ambiente VR di Meta Quest. Il video mostra come Word, Excel e PowerPoint possono essere utilizzati simultaneamente, consentendo agli utenti di lavorare sui documenti, fogli di calcolo e presentazioni in un ambiente di realtà mista.

Queste app sono state progettate per essere utilizzate in una realtà mista, consentendo agli utenti di vedere l'ambiente circostante mentre svolgono il loro lavoro. È possibile controllare le app utilizzando i gesti virtuali del visore o collegando il Meta Quest a una tastiera e a un mouse Bluetooth.

Inoltre, nel 2022, Microsoft e Meta avevano annunciato la collaborazione che avrebbe portato il supporto di Teams e Outlook sui visori Meta Quest, oltre all'integrazione di Microsoft Intune e Azure Active Directory per gli utenti business. L'introduzione delle app Office nello store Meta Quest potrebbe indicare ulteriori sviluppi in questa direzione.

Per una panoramica più dettagliata sulle nuove tecnologie e sulle innovazioni in corso nel campo della realtà virtuale e dell'intelligenza artificiale, ti invitiamo a visitare questo link. L'articolo offre un'analisi approfondita su queste tecnologie emergenti, esplorando le possibilità future e le tendenze attuali.