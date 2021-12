Il Covid-19 non arresta la sua corsa ed è così che sulla pagina ufficiale del Comune di Collecorvino, appare la comunicazione della chiusura dell’Istituto Comprensivo.

Collecorvino infatti è l'ennesimo Comune Abruzzese che decide di chiudere le scuole, già da ieri, a causa dei numerosi contagi all'interno di varie classi dell'Istituto Comprensivo, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, considerando anche il fatto che grandi e piccini (per cui come da normativa non vige l'obbligo della mascherina a bordo degli scuolabus) utilizzando gli stessi mezzi che ovviamente per questione di tempistica, possono essere sanificati solo alla fine della giornata, a titolo precauzionale, ha deciso di adottare questo provvedimento.

Ma in provincia di Pescara sono moltissimi anche gli Istituti che hanno posto classi intere in quarantena preventiva. Si ricorda che la quarantena preventiva, non è obbligatoria, ma nel rispetto di tutti è bene rispettarla comunque.

Ci sarà tempo per i festeggiamenti, per adesso il nostro invito è quello di avere MASSIMA PRUDENZA.