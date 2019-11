In una mattinata nuvolosa e senza pioggia si è disputata la 36.a edizione della Firenze Marathon con partenza ed arrivo nella splendida piazza del Duomo.

Sono stati 7754 i maratoneti che si sono presentati alla partenza, il via è stato dato dall'Assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione.

I podisti dopo dopo aver attraversato le vie e le più belle piazze di Firenze e il parco delle Cascine sono ritornati verso piazza duomo dove era previsto l'arrivo.

La vittoria in campo maschile è andata all'etiope Sahlesilassie Bekele che ha concluso la corsa in 2 ore 10'14". Secondo il keniano Asbel Kipsang in 2 ore 11'55". Terzo posto per il marocchino Hicham Boufars in 2 ore13'29".

Primo degli italiani arrivato è stato Alessio Terrasi del Gp Parco Alpi Apuane che ha chiuso la sua maratona al sesto posto in 2ore 19'53".

Tra le donne ha vinto l'inglese Jess Piasecki debuttante alla maratona fiorentina con il tempo 2 ore 25'29", un tempo che le concede molte possibilità per guadagnarsi un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Seconda l'etiope Dinknesh Tefera con 2 ore 26'47". Terza la keniana Salina Jebet in 2 ore 30'28".Quarta classificata e prima italiana Elisa Stefani dell' ASD Brancaleone, che ha fatto il suo primato personale terminando la maratona in 2 ore 31'57".