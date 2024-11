In una mattinata nuvolosa e senza pioggia si è disputata la 40^ edizione della Firenze Marathon con partenza ed arrivo nella splendida piazza del Duomo.

Presente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, mentre è stata la prima volta per Sara Funaro, da sindaca, dare il via ufficiale alla maratona.

Sono stati circa 1.200 i maratoneti proveniente da 90 paesi che si sono presentati alla partenza.

I podisti dopo aver attraversato le vie e le più belle piazze di Firenze e il parco delle Cascine sono ritornati verso piazza Duomo dove era previsto l'arrivo.

Samuel Kiplimo Naibei vince con il tempo di 2h12’51” facendo il vuoto sul secondo, il burundese Jean Marie Bukuru (Atl. Saluzzo), risalito dalla sesta posizione, al traguardo in 2h16’22” spalla a spalla e con lo stesso crono del keniano Hyllry Biwott Chemweno.

Primo italiano e quinto assoluto Hicham Boufars (ASD Int. Security) in 2h18’24”. Podio femminile tutto keniano, vittoria di Dorine Jerop Murkomen in 2h27’01”, seguita da Lucy Chepoghon Chelele in 2h27’18” e Hellen Chepkorir in 2h27’59”.

Prima italiana e quinta assoluta Maria Gorette Subano (CUS Pro Patria Milano), che migliora il 6° posto dello scorso anno, quando era al debutto sulla distanza di maratona, chiudendo in 2h39’59".

La maratona sarà trasmessa in differita su RAI Sport canale 58 alle ore 23.00 di questa sera domenica 24 novembre e replica martedì 26 novembre ore 22.45. Telecronaca di Luca Di Bella e commento tecnico di Guido Alessandrini. Regia affidata a Pietro Sollecchia.