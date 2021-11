Per scoprire quali film hanno maggiori chance di conquistare una candidatura ai prossimi Oscar nella categoria Best International Feature Film in teoria dobbiamo aspettare l’annuncio dei 15 semifinalisti che compongono la short-list selezionata dall’Academy.

Fino a quel momento incrociando i giudizi della critica con i verdetti dei principali Festival chiave che precedono la Stagione dei Premi e le nominations ai Gotham Awards possiamo stilare una lista con le pellicole che al momento sono in pole position per una nomination per il Miglior film internazionale.

In cima all'elenco troviamo "La persona peggiore del mondo" (Norvegia), seguito da "A hero" (Iran), "Flee" (Danimarca), "Drive my car" (Giappone), "La mano di Dio" (Italia)...