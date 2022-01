Gli adattamenti dei film Il potere del cane di Jane Campion, The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal, Dune di Denis Villeneuve, Passing di Rebecca Hall, The Tragedy of Macbeth di Joel Coen sono i 5 nominati degli USC Scripter Awards, i premi con cui la University of Southern California annualmente onora i migliori sceneggiatori che si sono distinti nell’adattamento cinematografico di un’opera letteraria.

Nella storia di questo premio su 33 edizioni il vincitore dell’USC Scripter Award come miglior adattamento cinematografico ha conquistato successivamente l‘Oscar nella categoria miglior sceneggiatura non originale ben 15 volte.