Domenica le vetture di Formula 1 torneranno in pista a Imola, dove si sfideranno nell'autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari per il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna.

È la "pista di casa" della Ferrari: lunga 4,9 Km, con una zona DRS sul rettilineo di arrivo e 19 curve, di cui alcune "storiche" come quelle delle Acque Minerali e della Piratella.

Notevoli le attese per la prestazione delle rosse che a Imola porteranno un "nutrito " pacchetto di aggiornamenti che, nelle speranze di tutti, dovrebbe accorciare il gap con Red Bull... e McLaren (con quella di Norris vista a Miami).

Ferrari’s Imola update could be a crucially decisive factor in determining the competitive shape of the season 👀



We take a look at the changes in this week's Tech Weekly ⤵️#F1 #ImolaGP — Formula 1 (@F1) May 14, 2024

Così il team principal Ferrari, Fred Vasseur, ha commentato il prossimo impegno:

"Dopo tante gare lontano da casa, iniziamo con questo weekend la stagione europea e lo facciamo sul circuito di Imola, l’autodromo in assoluto più vicino alla nostra sede di Maranello, che porta anche il nome del nostro fondatore. Torniamo ad avere il formato classico, con tre sessioni di libere ed è per questo che abbiamo deciso di portare qui il primo pacchetto di aggiornamento della SF-24. Ci attende dunque un fine settimana molto intenso dal momento che dovremo valutare con cura tutte le novità e nel contempo saremo chiamati a lavorare per qualifiche e gara. Ci aspettiamo come sempre valori molto ravvicinati con i nostri rivali e quando lo scenario è così serrato la corretta messa a punto della vettura può valere tanto quanto gli upgrade che vengono introdotti. Dopo l’annullamento della scorsa stagione, siamo felici di poter gareggiare di nuovo a Imola davanti ai nostri tifosi, che sono sicuro affolleranno l’autodromo: siamo fiduciosi di poter essere protagonisti in pista, che saremo là davanti a lottare e speriamo di dare loro qualche ragione per gioire".

Questi gli appuntamenti del fine settimana:

Venerdì 17 maggio

13:30 - 14:30 Practice 1

17:00 - 18:00 Practice 2

Sabato 18 maggio

12:30 - 13:30 Practice 3

16:00 - 17:00 Qualifiche

Domenica 19 maggio

15:00 Gara







Crediti immagine: @ScuderiaFerrari