Il nuovo singolo dell’artista sui principali digital stores.

Si intitola “Giorni” il nuovo singolo di LUKRE, cantautore italo/americano in uscita il prossimo 24 febbraio su tutti i principali circuiti digitali. Un brano “pop melodico” la cui storia scaturisce da un avvenimento che colpisce l’artista nell’inverno di due anni fa, quando subisce un brutto incidente stradale. Il tragico evento lo segna nel profondo, costringendolo ad un immobilismo forzato a letto per circa sei mesi, e creando un blocco a qualsiasi tipo di stimolo. Fu da quel momento che sembrava di “non ritorno” a far scaturire in lui una forza incredibile, che lo aiutò a combattere per cercare di realizzare i suoi sogni.

Da questa esperienza e dalla gratitudine per la seconda opportunità che la vita gli ha donato che prende corpo “Giorni”. Un brano speciale, forte ed intimo, scritto in prima persona insieme al co-autore e music producer Jay Adam; si ripercorrono i momenti di quel tragico giorno ma si descrive anche la “rinascita” sia fisica che artistica del cantautore nato a Chicago nel 1981, da padre e madre salentini. “Giorni”, nelle parole e nella melodia, è un inno allo spirito e alla forza trovata in quei momenti difficili, racconta la volontà di crederci ancora, perché anche se è difficile rialzarsi, se si fa uno sforzo per andare avanti lavorando duramente per cercare di realizzare i propri sogni, un giorno questa tenacia verrà premiata. Il brano si accompagna ad un videoclip girato in alcune zone e strade di Torchiarolo, in provincia di Brindisi, paese dell’artista, una parte presso l’oratorio Giovanni Paolo II ed altre sequenze presso L’Accademia di Scena, scuola di ballo di Copertino in provincia di Lecce. Nella clip è racchiuso tutto il senso ed il bel messaggio della canzone, il cui concept era quello di rappresentare il famoso “sogno nel cassetto”, ossia la volontà di realizzare i propri desideri con grande forza di volontà: si passa dalle immagini di alcuni bambini che sognano di diventare calciatori a delle ragazze che ambiscono a diventare ballerine, nonostante le continue difficoltà e cadute. E sarà così che, diventando adulti, riusciranno nel loro intento.

LUKRE, ci dimostra che tutto alla fine è possibile, basta crederci! Ed anche lui grazie all’incontro con il maestro di canto e produttore discografico Adriano Patera inizia il suo percorso artistico e continua a coltivare il suo sogno più bello, quello di esprimersi con la musica.

