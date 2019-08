Quali sono le attrici favorite per una nomination agli Oscar 2020?

In attesa dell'inizio ufficiale dell'Award Season si moltiplicano le previsioni in vista dei prossimi Oscar.

Attualmente le aspettative della critica americana consentono di delineare una lista con le migliori attrici che possono ambire ad una nomination agli Oscar 2020.

In queste previsioni spiccano new entry e veterane con una forte attenzione alla multiculturalità e all'inclusione.

Tali predictions sono di volta in volta elaborate incrociando i verdetti dei critici americani con quelli dei principali festival cinematografici (Berlino, Cannes, Venezia, New York, Telluride, Toronto) con i successivi vincitori degli Hollywood Film Awards, dei National Society of Film Critics Awards, dei SAG Awards, dei Satellite Awards, dei Golden Globe, dei Critics Choice Awards, dei BAFTA e di oltre 50 premi assegnati dalle associazioni dei critici americani.

Tra i nomi, al momento, spiccano Juliette Binoche per "The Truth", Saoirse Ronan per "Piccole Donne", Meryl Streep per "The Laundormat", Helen Mirren per "Good Liar"...