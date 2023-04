L'ep Devolution nasce dalla collaborazione tra Marco Pernice e Antonio Grilli.

Marco Pernice è chitarrista, compositore, cantante e produttore. Negli ultimi anni, dopo tanti anni di concerti e uscite discografiche, produce musica electro con contaminazioni funk, rock e blues. Alcuni singoli della sua discografia sono diventati delle hit nel circuito radiofonico indie internazionale.

Antonio Grilli è bassista, compositore, turnista, produttore, produce musica elettronica e funk.

Dall' idea dell'editore musicale Magilla Spettacoli è nata la produzione di Devolution, dal sound edm con strumenti musicali reali come chitarre elettriche, tastiere e basso, con la voce di Pernice accuratamente effettata.

Partiamo dal titolo, dopo una breve chiacchierata con gli autori, emerge che Devolution è la contrazione di de-evolution, un concetto caro ai mitici Devo, ma sempre più attuale. L' evoluzione mancata del genere umano la si vede nel quotidiano, con l'aumento della povertà, la distruzione dell'ambiente, le guerre sempre più sanguinose, la solitudine delle metropoli, migrazioni di massa epocali...e via così.

Le tre tracce dell'ep raccontano di fusioni sonore visionarie tra synth, basso funky con echi disco anni 70, ritmiche edm, chitarre elettriche funamboliche e voci oniriche elettrificate.

Il singolo, già in airplay internazionale, TELL ME BABY

rende l'atmosfera dolce e sognante, ma l'ipnosi lascia presagire che gli sviluppi saranno misteriosi....

YOU KNOW IT, che apre l'ep, pare uno sberleffo electrofunk su slogan anni 70, in un'epoca dove la gente ha sempre meno controllo sul potere...ascoltare per credere. Notevole il groove di basso di Grilli, come da manuale sembrano le chitarre di Pernice.

Circa l'ultima traccia IN NEW YACHT, forse siamo all'alba di un nuovo genere...musicale?

Vi lascio i link per l'approfondimento, e se avete voglia di qualcosa che vi stupisca, vi consiglio l'ascolto.

Di Sara Lovano

Link album: https://songwhip.com/marco-pernice/devolution

Link singolo: https://songwhip.com/marco-pernice/tell-me-baby

Marco Pernice: https://linktr.ee/marcopernicemusic

Antonio Grilli: https://songwhip.com/antoniogrilli