Grosso passo avanti del Cagliari verso la salvezza con il successo ottenuto in trasferta sula campo della ben più quotata Atalanta, superata con il punteggio di 2 - 1.

Protagonista per i sardi Gaston Pereiro, che oggi sostituiva il capitano Joao Pedro, autore di una doppietta e decisivo nell'episodio che ha portato all'espulsione di Musso.

Schierato nel ruolo di prima punta, a causa anche dell'indisponibilità di Pavoletti mentre Keita è impegnato in Coppa d'Africa, Pereiro poirta in vantaggio il Cagliari al 50', sfruttando un traversone di Dalbert sul secondo palo. Dopo due minuti il centrocampista uruguaiano determina l'espulsione di Musso, che lo atterra fuori area.

Anche se in 10, l'Atalanta pareggia al 64' con un colpo di testa di Palomino, ma dopo solo 4 minuti, Gaston Pereiro riporta avanti i suoi.

Ad aumentare l'amarezza er Gasperini è anche l'infortunio occorso a Zapata, costretto ad uscire, e probabilmente indisponibile per la sfida che in settimana vedrà i bergamaschi impegnati contro la Fiorentina per i quarti di finale della Coppa Italia.

La terza vittoria nelle ultime cinque gare porta il Cagliari a quota 20 punti, mentre l'Atalanta, a quota 43, rischia di perdere il quarto posto a vantaggio della Junventus.

"Abbiamo giocato il primo tempo nella metà campo avversaria ma abbiamo costruito pochissimo, con poca qualità - ha dichiarato Gasperini al termine dell'incontro -. Gli avversari non ci hanno mai impensierito, ma noi abbiamo fatto confusione negli ultimi passaggi e nei tiri. Nella ripresa, invece, con l'espulsione di Musso abbiamo perso misure e distanze. Dobbiamo rimettere la testa a posto, oggi abbiamo dimostrato di aver problemi in diversi ruoli, dobbiamo ricostruire il nostro campionato senza troppi pensieri. ... Quella di oggi è stata una brutta partita, non tanto sul piano dell'atteggiamento quanto sul piano qualitativo. Sul piano atletico non ci sono problemi, ma sul piano mentale ce ne sono. Dobbiamo pensare meno alla classifica e ritrovare un po' di serenità, facciamo frittate in troppe partite".

Non mancano neppure le polemiche: "Noi abbiamo giocato male, ma ci sono anche gli episodi che cambiano le partite. Ci sono tre immagini chiare che dimostrano che Gaston Pereiro controlla il pallone con il braccio" [in occasione dl primo gol, ndr].

Di ben altro tenore le parole di Mazzarri:"Tutti fanno il loro lavoro, siamo andati a pressare nel modo giusto avendo capacità di recuperare e ripartire, che da sempre sono caratteristiche delle mie squadre. Per fare questo devi avere calciatori disponibili e con gamba. Con me chi si allena forte gioca, parla il campo e a contare sono solo allenamenti e prestazioni, non i nomi. Ora i ragazzi mi seguono, abbiamo forza ed equilibrio per giocare anche con due punte, perché con questa disponibilità in ogni zona hai la possibilità di variare interpreti e soluzioni. ...I ragazzi hanno il grande merito della vittoria oggi. Un allenatore lavora con il gruppo per fare il massimo, per costruire qualcosa durante la settimana, ma i calciatori hanno dato applicazione a tutto. Risultato meritato, dobbiamo continuare così. Oggi mancavano tanti elementi, ma se c'è l'atteggiamento migliore puoi fare qualcosa di importante, sono felice perché adesso siamo una squadra diversa, con un'aria differente da qualche mese fa, i risultati ti ripagano quando il collettivo segue alla lettera ciò che mister e staff propongono".







Crediti immagine: twitter.com/CagliariCalcio/status/1490339044567523332