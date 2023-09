ROMA – (Ernesto Genoni) - Nel Consiglio dei Ministri di questa mattina, giovedì 7 settembre 2023, alle ore 12.30 a Palazzo Chigi, tra i capi all’ordine del giorno spiccano, per attualità di cronaca, due Decreti Legge uno su disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese e l’altro sulle misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.

Su argomenti come criminalità minorile e quartieri-ghetto, Piantedosi ne parla come operazioni ad alto impatto e investimenti per riqualificare le periferie. Sarà sempre maggiore la presenza dello Stato nelle aree periferiche a più alto rischio criminalità, - spiega il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a pochi giorni dall'operazione interforze a Caivano (Napoli) con 400 operatori delle Forze di polizia in campo e 76 perquisizioni effettuate – e questo non solo attraverso il presidio della sicurezza e della legalità ma anche con risposte sul piano sociale, educativo, culturale, delle infrastrutture sportive.

La strategia condivisa collegialmente dal governo, - ribadisce il Ministro Piantedosi - é un piano sinergico inter-istituzionale che prevede investimenti e risorse per superare le condizioni di degrado e marginalità sociale in cui le organizzazioni criminali trovano terreno fertile, soprattutto tra i giovani.

Per qualcuno a sinistra, - ha commentato oggi in una nota il Ministro Matteo Salvini - portare leggi che puniscono i gruppi di ragazzi che stuprano, picchiano e uccidono è un’ingiusta “crociata”. Evidentemente viviamo in due mondi diversi. Avanti con le norme contro babygang e violenti, - così Salvini - a tutela della legalità e della sicurezza.