Nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, l'Atalanta impartisce una lezione a domicilio al Liverpool vincendo 3-0 ad Anfield, la Roma in trasferta a San Siro vince di misura 1-0 contro il Milan, e allo stesso modo il Benfica nel proprio stadio si impone 2-1 sul Marsiglia, mentre il Bayer Leverkusen vince con due gol segnati nei minuti finali.

"Non mi è piaciuta la nostra posizione tattica in fase di possesso palla. L'Atalanta ha fatto una buona partita, ha segnato tre gol e ha meritato di vincere. So già che se facciamo meglio un paio di cose, saremo migliori", ha dichiarato Jurgen Klopp al termine della batosta casalinga del suo Liverpool, aggiungendo di non dare per spacciata la qualificazione. "Possiamo vincere? Sì, se giochiamo bene è possibile. Possiamo vincere 3-0? Non ne ho idea. È stata una brutta prestazione e In questo momento sembra che siano al turno successivo, ma, finché non li affrontiamo di nuovo, non lo sono".

Di tutt'altro umore Gasperini, l'allenatore dell'Atalanta:

"È un risultato straordinario per la storia dell’Atalanta e per tutti i tifosi che sono venuti a Liverpool. Per noi essere arrivati a giocare qui è un orgoglio, aver ottenuto questo risultato è un qualcosa che rimane. ... Ho fatto solamente un cambio perché non volevo toccare niente nella squadra. Ciò che abbiamo fatto meglio rispetto ad altre partite è stato l’avere coraggio, attenzione e voglia di andare a pressare il Liverpool. Siamo stati molto precisi nel non concedere spazi".



Così Pioli ha commentato la sconfitta del suo Milan dopo il "derby" di coppa:

"Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà e non abbiamo fatto delle scelte coraggiose. E' vero che hanno creato, ma poi siamo usciti, sono stati scaltri sul gol e questo può fare la differenza. Credo che la squadra possa fare di più al ritorno e rimettere a posto le cose. ... El Shaarawy a destra non ce lo aspettavamo, ma questo non ha cambiato le cose, hanno solo concesso meno spazio a Rafael Leão e Hernández. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, è normale rischiare se vuoi pareggiare, forse stasera ci è mancato il guizzo. ... Ribaltare questo risultato non sarà facile, ma deve essere uno stimolo, perché lo possono fare solo le squadre forti e con carattere. E' questo quello che ho detto ai miei ragazzi alla fine della partita".

Per De Rossi, invece, continua il periodo d'oro da quando è sulla panchina giallorossa:

"La gestione del pallone è stata molto buona da parte nostra, abbiamo tenuto bene palla per portarli fuori, sappiamo che quando andiamo lunghi ci serve Lukaku e secondo me oggi ha fatto la sua miglior prestazione da quando lo alleno. ... Oggi mi è piaciuto il coraggio di giocare la palla, ma anche la forza di difenderci compatti negli ultimi 10 minuti. Possiamo perdere, sbagliare i passaggi, ma dobbiamo mantenere l'atteggiamento che abbiamo avuto nel derby e qui. A Udine voglio vedere la stessa mentalità, cosa che è mancata a Lecce. ... La catena di sinistra del Milan la conosciamo tutti, sono grandi campioni, per Cristante sarebbe stato difficile arrivare in corsa su Hernández e abbiamo provato ad aiutarlo. Si è sacrificato e ha fatto una grande partita. Ero tranquillo sull'apporto di El Shaarawy anche se spostato sull'altra fascia".





Nell'andata dei quarti di Conference League, Aston Villa, Olympiacos e Club Brugge hanno tutte vinto di misura, mentre la Fiorentina è stata bloccata dalla migliore difesa di questa stagione, pareggiando così in trasferta 0-0 contro i pur modesti cechi del Plzen.

Alla Doosan Arena, contro il Viktoria Plzeň, la squadra di Vincenzo Italiano fa come al solito possesso palla, ma non riesce a segnare, oltre che a trovare molto raramente la porta, lascia comunque intatte le proprie speranze di conquistare la semifinale nel ritorno in programma tra una settimana al Franchi.



Tutte le gare di ritorno dei quarti di Europa e Conference League si giocheranno giovedì 18 aprile.