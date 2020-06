Secondo i bene informati - stavolta si tratterebbe del quotidiano Repubblica - sarebbe stato raggiunto l'accordo tra il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, e l'amministratore delegato di Sky, Maximo Ibarra, per la trasmissione in chiaro del campionato di Serie A.

In che cosa consisterebbe l'accordo? Non è ancora chiaro del tutto, visto che si tratta di un'anticipazione, però quel che è certo è che in chiaro saranno trasmesse solo una, massimo due, delle partite di ognuna delle giornate che mancano per arrivare al termine della stagione.

Inoltre, a Rai e Mediaset sarebbe concesso di mandare in onda fin da subito gli highlights delle gare, una volta terminate.

La finalità di questa iniziativa? Per chi non possiede un abbonamento alla pay tv, la possibilità di ridurre gli assembramenti nei locali pubblici, tipo i bar, dove le partite vengono di solito trasmesse per i clienti.

Naturalmente, tutto dovrà essere formalizzato, in attesa, però, che i licenziatari dei diritti tv regolarizzino la loro posizione nei confronti della Lega Serie A, visto che l'ultima rata della quota concordata non è ancora stata saldata.