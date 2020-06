Pochi giorni fa è arrivata una gradita conferma. Nel 2022 vedremo l'evoluzione della Fiat Panda che prenderà spunto dalla concept Centoventi.

Ecco un video con tutte le novità del caso sulla futura Fiat Panda Centoventi.

www.youtube.com/watch?v=06nDpldxoFE

Come dichiarato dall'amministratore delegato FCA, Olivier François, tra non moltissimo vedremo l'evoluzione della Panda in chiave elettrica.

La nuova vettura si ispirerà al vecchio glorioso modello Fiat, guardando però al futuro che, sotto forma di concept, abbiamo conosciuto come Fiat Centoventi.