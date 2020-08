Come sette giorni fa, anche nelle libere del venerdì del GP di Stiria è stato Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) a far registrare il miglior tempo di giornata al Red Bull Ring, fermando il cronometro sull'1:23.638.

Con appena due decimi di ritardo lo seguono due Ducati, la Pramac di Miller e quella ufficiale di Dovizioso.

A poco più di 250 millesimi, troviamo poi Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3), anche lui come Miller e Dovizioso più veloce in FP1, la prima delle Honbda con la LCR di Nakagami (secondo in FP2) e la Suzuki Ecstar di Joan Mir, mentre più lento di un decimo è stato il suo compagno di squadra Rins.

Solo ottavo tempo per il pilota che ha conquistato la pole al Gran Premio d'Austria, Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP), comunque risultato oggi il più veloce in pista per Yamaha, seguito subito dalla Petronas Yamaha di Franco Morbidelli, mentre Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) è decimo.

Giornata ancor più complicata, quella odierna, per gli altri piloti Yamaha con Valentino Rossi 13esimo e Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) subito dietro, al 14esimo posto.

Sul fronte precipitazioni, alta la probabilità di pioggia per le qualifiche di sabato, mentre la gara dovrebbe disputarsi su pista asciutta.