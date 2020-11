Le nostre previsioni per gli Oscar 2021 per ciò che concerne la categoria Miglior attore non protagonista cambiano appena rispetto a quelle che abbiamo redatto nel mese di settembre per via di alcune scelte strategiche da parte delle case di produzione di spostare potenziali candidati dalla categoria Miglior attore a quella dei supporter.

In siffatto contesto tra i favoriti si fa notare l'eclettico Sacha Baron Cohen che per la sua apprezzata interpretazione nel film di Aaron Sorkin, The trial of the Chicago 7 potrebbe conquistare la seconda nomination della sua carriera (la prima ottenuta per l'adattamento di Borat in coppia con il suo regista). Segue l'intepretazione di uno dei "figli di Broadway" Leslie Odom jr che nell'opera prima di Regina King One Night in Miami veste i panni del leggendario Sam Cooke.