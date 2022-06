Tanta Aprilia e poi Ducati, questo il responso delle libere del venerdì sul circuito di Barcellona per il GP della Catalogna di MotoGP. Miglior tempo per il solito Aleix Espargaro con 1:39.402 che però, stavolta, ha dietro di sé il redivivo Maverick Viñales, che almeno per oggi sembra essersi ricordato di quali siano le sua capacità di pilota, in ritardo di tre decimi.

Dopo le due Aprilia, tre Ducati, quasi con gli stessi tempi a mezzo secondo da Espargaro. La prima è quella di Enea Bastianini (team Gresini), seguita dalla moto ufficiale di pecco Bagnaia e dalla Pramac di Jorge Martin.

Questi i primi dieci migliori tempi di giornata:

01. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 1:39.402

02. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.303

03. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0.488

04. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.548

05. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 0.587

06. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.681

07. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.693

08. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.721

09. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.724

10. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.802

Oggi Marc Marquez non era in pista. Per lui era previsto l'ennesimo intervento al braccio destro che è stato effettuato negli Stati Uniti dall’equipe media della Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota. Per il pilota della Honda, questa è la quarta operazione dopo l’infortunio subito a inizio stagione nel 2020.

Così ha commentato l'esito dell'intervento il dottor Sanchez Sotelo, il medico che lo ha operato: "Oggi abbiamo operato l'omero destro di Marc Marquez. La procedura è stata completata in circa tre ore. Nonostante la complessità , il risultato finale è stato del tutto soddisfacente. L'intervento chirurgico consisteva nella rimozione delle due viti della placca posteriore posizionata dal Dr. Samuel Antuña nel dicembre 2020, seguita da un'osteotomia omerale rotazionale. Questa procedura prevede la creazione di un taglio trasversale dell'osso omerale per ruotare l'omero nel suo asse lungo. La rotazione esterna eseguita oggi è stata di circa 30 gradi. L'omero è stato stabilizzato nella nuova posizione utilizzando una placca anteriore con più viti. L'intervento chirurgico è stato completato senza problemi. Vogliamo augurare a Marquez una pronta guarigione e un positivo ritorno alla sua carriera professionale".