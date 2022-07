Un linea sottile tra amore sincero e possesso malato.

In radio dal 22 luglio.

Il nuovo brano di Donson, che mixa rap e stile TwoFeet, è stato scritto in una sola giornata. Un basso potente nel ritornello sottolinea il tema centrale del legame di amore e odio che si crea in una relazione tossica.

«Se mi sfiori ritorno da te, sai come farmi abboccare» racchiude la potenza che una persona può avere sulla sua vittima, tenendola sempre legata con un filo sottile e impedendole di liberarsi.



Radiodate: 22 luglio 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



INSTAGRAM https://www.instagram.com/magicdonson32/

TIK TOK https://www.tiktok.com/@andreadonson

SPOTY https://open.spotify.com/artist/0LCWHrh4OGX9i8KjoEWQYW



Donson è lo pseudonimo di Andrea Donini, nato in provincia di Brescia nel 1996. Dopo anni di studio del pianoforte si avvicina al mondo hip hop in età adolescenziale.

Dopo aver girato l'Italia con contest freestyle e openmic, inizia la vera e propria attività musicale nel 2017 con l'uscita di diversi video su youtube tra i quali “Jeffrey Herling”, “Più in altro” e “Sui tetti”. Molto legato alla propria città, la maggior parte dei suoi video sono ambientati in essa come "Ancora al bar" uscito su youtube nel maggio 2018.

Nel 2022 sono usciti quattro singoli: “Così fredda”, “Dimmi che è vero”, “Facile” e “Bella canzone”.