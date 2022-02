Stefano Pain, dj producer italiano di lungo corso, nonostante il periodo non facile per chi vive di musica e intrattenimento, non si ferma un attimo: sarà ad esempio presente a Casa Sanremo in occasione dei party e delle trasmissioni legate al Festival. I protagonisti della scena dei club italiani sono il cuore pulsante di The Club / Casa Sanremo, grazie a 1 Station Radio... e Stefano Pain, uno che con le sue canzoni fa da sempre ballare mezzo mondo, non poteva che far parte di tutto questo.

Pain ha poi appena pubblicato su Pornstar Records "Brighter Days", un brano che sta piacendo molto in Italia e in tutto il mondo, visto che l'hanno già proposta nei loro dj set e radioshow colleghi come Bob Sinclar e Fedde Le Grand, oltre che radio come m2o e 105 In Da Klubb. Le sonorità sono decisamente house: una voce femminile dà energia, un giro ipnotico di basso e batteria pieno di stop e ripartenze fa il resto. Ascoltarlo senza muovere almeno la testa a tempo è un'impresa impossibile e soprattutto inutile. Non è per caso che tanti colleghi suonino i dischi di Stefano Pain: sul dancefloor fanno sempre il loro lavoro.

"Fare il dj mi piace ancora da impazzire, anzi oggi più che mai", racconta Stefano Pain. "Non è stato un periodo facile per chi come me lavora da sempre nei locali, ma la primavera e l'estate 2022 sembrano essere finalmente un po' più serene".

Stefano Pain - Brighter Days (Pornostar Rec)