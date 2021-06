Sales Force, la Business School di Evolution Forum, arriverà il 9 e 10 luglio all’Hotel Quattro Torri di Perugia, per due giornate di formazione e ispirazione. Il 9 si parlerà di Leadership e Intelligenza Emotiva con Gianluca Spadoni in veste di moderatore, Brunello Cucinelli e Ferdinando “Fefé De Giorgi”.

“La formazione è utile quando tutto va bene e ti salva nei momenti di crisi. Se smetti di imparare, smetti di migliorare. Se smetti di migliorare smetti di crescere. Gli appuntamenti del programma Sales Force, come il prossimo del 9 e 10 luglio con Brunello Cucinelli, Fefé De Giorgi e Maurizio Roman, nascono per dare continuità periodica alla formazione, stando sempre al passo con i rapidi e ripetuti cambiamenti dell’economia e delle professioni di questa epoca.” dichiara Gianluca Spadoni, direttore didattico della Business School.

Due giornate di formazione dense di contenuti. Quella del 9 luglio, data in cui testimonieranno Brunello Cucinelli e Fefé De Giorgi, guidati da Gianluca Spadoni, affronterà il tema di come un vero leader deve saper essere esempio e supporto, deve stimolare e saper tirare fuori il meglio delle persone che coordina così da ottenere sempre risultati ad altissimo livello.

Con Brunello Cucinelli si scenderà in verticale sull’argomento, analizzando lato pratico come è stata gestita l’azienda durante il periodo del Covid. Si parlerà di come ha fatto a proteggere il brand pur avendo una produzione di 30 milioni di euro di prodotto ferma e non consegnabile durante la pandemia; di come ha fatto a fare -10% di vendite, -40% di utile e +50% di valore in borsa, si rifletterà su come riuscire a capire che il valore non è solamente l’incasso o il conto economico, ma è dato anche da quello che percepisce il mercato come aspettativa futura.

Il giorno successivo, il 10 luglio insieme a Christian Pagliarani e Maurizio Roman, si parlerà di “Organizzazione e Coordinamento”, intesi come l’insieme di regole fondamentali per poter creare, organizzare, concretizzare e coordinare la “messa in onda” di un progetto.

La pianificazione dei passi da compiere e delle risorse da investire consente di avere una visione chiara sull’operatività, evitando di perdersi nella rincorsa e nel compimento delle task quotidiane.

Sales Force si rivolto a manager e imprenditori, agenti, consulenti, responsabili commerciali e a tutti coloro che vogliono migliorare e consolidare la loro professionalità e i loro talenti.

Gianluca Spadoni afferma: “Gli incontri sono finalizzati all’effettivo miglioramento dei risultati professionali e personali, e i corsisti iniziano a mettere in pratica quanto sperimentato in aula immediatamente dopo ogni singolo appuntamento. Sales Force è un percorso unico perché integra didattica, pratica e testimonianze dirette di figure di spicco”.



