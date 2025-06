L’attesa è giunta al termine: Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Lo ha annunciato il club campano con un post su X alle 16.32: “Kevin è orgoglioso di essere uno di noi!

A stretto giro di posta è arrivato anche il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis: “Benvenuto Kevin“. Il fuoriclasse belga è atterrato a Fiumicino in mattinata accompagnato da legali, padre e agenti, poi si è trasferito nella clinica Villa Stuart per sostenere le prove di idoneità fisica. Subito dopo l’appuntamento a casa di De Laurentiis dove ha firmato il contratto che lo legherà agli azzurri per le prossime due stagioni, con opzione per una terza.

De Bruyne, che ha rinunciato a partecipare al Mondiale per Club per evitare infortuni che ne avrebbero compromesso il futuro prossimo, potrà poi iniziare le vacanze ed è atteso dal Napoli per il ritiro di Dimaro che si terrà dal 17 al 27 luglio. Prima di quella data, stando alle indiscrezioni, sarà presentato ufficialmente a tifosi e stampa con una conferenza a Napoli.

Kevin De Bruyne il 28 giugno compirà 34 anni e per l’ultima pagina importante della carriera ha scelto di abbracciare il progetto tecnico del Napoli di De Laurentiis e Antonio Conte. Una sfida che potrebbe garantirgli una nuova giovinezza in una carriera costellata da 22 trofei.