Sarà inaugurata mercoledì 2 luglio alle ore 19:30 la nuova strada che collegherà via Generale del Bono a via Enrico Cosenz.

L’arteria sarà percorribile in senso unico da Piazza Nastasi fino all’incrocio con la Cosenz, a due passi dalla via Risorgimento. L’intento è dare un contributo per migliorare la fluidificazione del traffico urbano.

Sarà possibile parcheggiare, ambo i lati, negli stalli a cassonetto lungo il tratto compreso tra la via Madonna Del Lume e la Via E. Cosenz, mediante esposizione del disco orario (un’ora), tutti i giorni della settimana compresi i festivi. Esentati i residenti autorizzati.

La strada è stata aperta al traffico a seguito della demolizione di una vecchia cabina ENEL. Lo scorso anno, dopo quasi un secolo di attesa, è stato sottoscritto l’accordo tra il Comune di Milazzo ed E-Distribuzione per liberare il terreno.