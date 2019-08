Quali sono gli attori favoriti per una nomination agli Oscar 2020?

A pochi mesi dall'inizio ufficiale dell'Award Season aumentano le previsioni in vista dei prossimi Oscar. Al momento le aspettative della critica americana permettono di stilare una lista con i miglior attori che potrebbero ambire ad una nomination agli Oscar 2020.

Tra nomi illustri e attori emergenti, si va delineando una possibile short list di candidati, molti dei quali favoriti proprio perchè trainati dalla forte aspettativa verso i film di cui fanno parte. Tali predictions sono di volta in volta elaborate incrociando i verdetti dei critici americani con quelli dei principali festival cinematografici (Berlino, Cannes, Venezia, Londra, New York, Telluride, Toronto) con i successivi vincitori degli Hollywood Film Awards, dei National Society of Film Critics Awards, dei SAG Awards, dei Satellite Awards, dei Golden Globe, dei Critics Choice Awards, dei BAFTA e di oltre 50 premi assegnati dalle associazioni dei critici americani.

Scopriamo insieme i 10 migliori attori che al momento sembrano essere in pole position per una candidatura agli Oscar 2020.

Tra i probabili favoriti troviamo Eddie Murphy per Dolemite is my name, Tom Hanks per A beautiful day in the neighborhood, Robert De Niro per The irishman, Antonio Banderas per Dolor y Gloria...