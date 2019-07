Formula 1, la Ferrari domina le libere del venerdì ad Hockenheim per il GP di Germania 2019

Ferrari in grande spolvero nelle libere del venerdì sul circuito di Hockenheim per il GP di Germania di Formula 1, con le due monoposto risultate più veloci sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana.

Unica differenza è che in Practice 1 a far registrare il miglior tempo è stato Vettel, mentre in Practice 2 il più veloce è stato Leclerc con 1:13.449, migliore di 124 millesimi del suo compagno di team.

Seguono le Mercedes di Hamilton e Bottas, con il finlandese che ha accumulato un ritardo superiore al mezzo secondo, lo stesso della Red Bull di Verstappen che però non è affiancato dal suo compagno di team autore di un fuori pista a metà prova in cui ha pesantemente danneggiato la vettura e che ha costretto la direzione gara a fermare le prove per qualche minuto.

Haas, Racing Point ed Alfa, con Grosjean, Stroll e Raikkonen seguono nella classifica dei 10 migliori tempi di giornata, precedendo la Renault di Hulkenberg e l'altra Racing point di Perez.

Da vedere se anche domani la Ferrari riuscirà a confermare in qualifica quanto di buono fatto questo venerdì, senza dimenticare l'incognita pioggia.