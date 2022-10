Il miliardario Elon Musk ha inviato una lettera al board di Twitter in cui conferma di aver deciso di completare l'acquisizione del social, dopo mesi di tira e molla, accettando di pagare il prezzo originariamente offerto di 54,20 dollari per azione.

Per mesi Musk ha cercato di voler rinunciare alla proposta di acquisto da lui stesso formulata con la motivazione che gli utenti spam del social fossero più di quelli dichiarati ufficialmente, anche alla SEC.

Adesso, quasi alla vigilia del processo in cui un giudice avrebbe dovuto decidere se avesse o meno il diritto di ritirarsi dall'offerta fatta... l'ennesimo colpo di scena annunciato anche pubblicamente con il seguente criptico tweet:

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Che cosa sia o dovrà essere X e come Twitter possa averci a che fare lo sapremo in futuro. Per il momento, il board dell'azienda dell'uccellino ha dichiarato di aver ricevuto una comunicazione ufficiale da Musk che confermava l'acquisto al prezzo pattuito.