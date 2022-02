Nonostante fin da subito Lazio e Napoli abbiano cercato il successo, la prima rete arriva al 62' con Insigne che con un preciso rasoterra porta avanti gli azzurri. La Lazio non ci sta e a due minuti dallo scadere del tempo regolamentare, Pedro, come ormai d'abitudine realizza una rete da fuori area, stavolta riprendendo una respinta della difesa.

Partita finita? No, perché all'ultimo minuto di recupero Fabian Ruiz, con un preciso sinistro da fuori, infila la palla nell'angolo basso alla destra della porta difesa della Lazio.

Grazie ai pareggi di Milan e Inter, il Napoli con 57 punti raggiunge i rossoneri in testa alla classifica della Serie A, proprio quando domenica prossima le due squadre si incontreranno nel posticipo che si disputerà al Diego Maradona.

Così Spalletti ha commentato la gara:

"Abbiamo giocato un gran calcio. Sono soddisfatto per la prova di mentalità della squadra. Molti hanno rotto le scatole ai ragazzi mettendo in dubbio le nostre doti di carattere. Oggi c'è stata una gran risposta e voglio vedere quali saranno i commenti"."Abbiamo disputato un gran secondo tempo, sono la nostra leggerezza e la nostra qualità tecniche a fare la differenza. Conosciamo le nostre potenzialità, siamo in lotta per il vertice e non abbiamo paura di lottare"."La Lazio ha giocato un'ottima gara, noi siamo riusciti a togliere a loro l'iniziatvia e imporre la nostra manovra soprattutto nella ripresa"."Il carattere di questa squadra si è visto nel non accettare il pareggio e provare a vincere fino alla fine. Siamo una grande squadra, stiamo lavorando nella maniera corretta e saremo lì a giocarci le nostre possibilità".

Queste, invece, le parole di Sarri:

"Avremmo meritato un risultato diverso, visto che abbiamo avuto più occasioni del Napoli, come testimoniano le statistiche. Il primo grande rammarico è stato aver chiuso il primo tempo 0-0, nonostante il nostro dominio. Nella ripresa il Napoli ha fatto di più, senza meritare però la vittoria. Abbiamo reagito dopo il loro gol, ma purtroppo a 50 secondi dalla fine abbiamo concesso una ripartenza che ci è costata il gol decisivo"."Abbiamo perso per una grande ingenuità: ci fa piacere la prestazione, ma il prossimo step è capire i momenti della partita e trasformare la prestazione in risultato. Si cresce con queste esperienze negative, che aiutano a valutare meglio certe situazioni. Dopo il loro primo gol subito, come accaduto con il Porto, abbiamo sbandato per 10', poi per fortuna siamo rientrati in partita. Questo è un discorso di insicurezze che ci prendono dopo l'evento negativo e che ci fa rimanere passivi".



