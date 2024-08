Lunedì, il candidato repubblicano alla presidenziali degli Stati Uniti, Donald Trump, ha concesso un'intervista di due ore al miliardario Elon Musk sulla piattaforma social X, di cui lo stesso Musk è proprietario. L'intervista ha avuto inizio con oltre 40 minuti di ritardo a causa di problemi tecnici che Musk ha attribuito a un attacco DDoS (Distributed Denial-of-Service).

Musk, ad oggi la persona più ricca al mondo, ha annunciato il suo sostegno a Trump poco dopo l'attentato da lui subito dutante un comizio, nonostante il Partito Repubblicano si opponga ai sussidi statali per i produttori di auto elettriche (come Tesla cui Musk deve parte della sua fortuna ), mentre Trump ha più volte ribadito di voler supportare le fonti fossili di energia, promuovendo la ricerca di nuovi pozzi non appena si sarà insediato. Sebbene Musk avesse sostenuto il presidente democratico Joe Biden nel 2020, da allora ha spostato il suo orientamento politico verso destra.

Durante l'intervista, si è rivolto così a Trump: "Penso che siamo a un bivio nella storia della civiltà e credo che tu stia prendendo la strada giusta".

I due si sono scambiati numerosi complimenti. Musk ha elogiato Trump per il suo coraggio, soprattutto dopo il recente tentato omicidio ai suoi danni, mentre Trump ha lodato Musk per la sua determinazione nel licenziare lavoratori che chiedevano migliori condizioni [sic!]: "Sei il miglior tagliatore" [di teste], ha detto Trump, riferendosi alla capacità di Musk di ridurre il personale in risposta agli scioperi.

L'intervista ha fornito a Trump un'opportunità per esprimere senza filtri i suoi soliti vaneggiamenti, attacchi personali e false affermazioni. Musk non ha contestato alcuna delle false dichiarazioni di Trump, come quella in cui accusava altri Paesi di trasferire criminali nelle carceri statunitensi o quella sull'aumento del prezzo del bacon.

Trump ha ripetutamente insultato Harris, definendola una candidata "di terza categoria", "incompetente" e "una radicale di sinistra", dicendosi indignato per il fatto che Harris abbia sostituito Biden nella corsa alla presidenza per i dem, affermando falsamente che la decisione fosse un "colpo di Stato".

Nonostante le sue passate critiche ai veicoli elettrici, Trump ha cambiato idea dopo aver ricevuto il sostegno di Musk, definendo le auto Tesla "incredibili". Inoltre, ha tessuto le lodi dei leader delle democrature russa e cinese e di quello della dittatura nord coreana.

Da segnalare che in diversi momenti Trump è apparso avere difficoltà di pronuncia, un problema notato da molti durante il dibattito.

Il perché di questo dibattito? Un nuovo tentativo per far accendere su di sé i riflettori dopo che la Harris gli ha rubato la scena riuscendo persino a portare in vantaggio i dem in alcuni Stati chiave (swing States).

Lunedì, per la prima volta dopo la riattivazione del suo account, Trump è tornato a postare su X, mentre finora, per diffondere le sue menzogne, aveva utilizzato esclusivamente la sua piattaforma Truth Social.