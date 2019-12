Il pilota dell'Aprila Racing Team Gresini, Andrea Iannone, è stato trovato positivo ad un controllo antidoping predisposto dalla FIM durante il gran premio della Malesya.

Il controllo ha evidenziato nella sua urina tracce di Steroidi androgeni anabolizzanti esogeni (AAS), sostanza vietata dal 2019.

La Federazione Internazionale di Motociclismo ha deciso di sospendere in via cautelare il pilota italiano dall’attività agonistica, per aver infranto l’articolo 7.9.1 del codice antidoping.

La sospensione ha effetto dal 17 dicembre, mentre il corridore ha la facoltà di svolgere ulteriori esami sul campione analizzato. Fino al risultato del contro esame e ad una nuova eventuale decisione, Iannone non potrà più partecipare ad alcuna competizione motociclistica.