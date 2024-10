Milazzo aderisce al progetto CommuniCity e diventa città pilota: si tratta di un progetto europeo, parte del programma “Horizon”, che coinvolge le città, la popolazione locale e le imprese per co-creare soluzioni di Intelligenza Artificiale e altre tecnologie emergenti destinate a migliorare la condizione delle categorie fragili.

Il progetto è coordinato da “Open & Agile Smart Cities and Communities” (O.A.S.C.) nella persona della Dr.ssa Giusi Di Pino, che seguirà le città coinvolte durante tutto il periodo dello svolgimento del progetto col supporto degli altri partner del Consorzio e della Dr.ssa Cristina Bueti, Consigliera delle Nazioni Unite. CommuniCity, attraverso un bando pubblicato il 10 settembre 2024, finanzierà oltre 60 progetti pilota in molte città europee; accanto alle città partner del progetto Amsterdam, Helsinki e Porto, altre 16 città europee parteciperanno.

“Abbracciare il digitale e la tecnologia è estremamente importante soprattutto perché crea opportunità per le persone che vivono qui e consente la transizione verso una città più sostenibile e resiliente”: afferma il Sindaco Midili, la cui volontà è quella di integrare CommuniCity ad altre attività già esistenti, come la riqualificazione dell'area esterna del Castello.

Il Comune ha lanciato una sfida per risolvere alcune delle disuguaglianze affrontate dalle comunità fragili della città richiedendo al Consorzio del progetto di trovare una soluzione tecnologica che aiuti i cittadini con qualsiasi forma di disabilità, a godere delle attrazioni turistiche della città e in particolare del Castello. La tecnologia dovrebbe essere facilmente accessibile per consentire un ampio utilizzo e impatto della soluzione digitale. La soluzione ideale potrebbe sfruttare l’AI, la realtà aumentata, la realtà virtuale o la realtà mista per creare esperienze interessanti e coinvolgenti”.

Dal 10 settembre al 31 ottobre 2024, le aziende sono invitate a presentare proposte attraverso il sito CommuniCity. Dopo la valutazione, le città sceglieranno le proposte di maggior impatto e i vincitori saranno annunciati all'inizio di dicembre 2024, quando comincerà la fase pilota, che dovrebbe concludersi alla fine di maggio 2025.