Il Marocco è la prima squadra africana a qualificarsi alle semifinali di un'edizione della Coppa del Mondo.

Sofyan Amrabat e compagni hanno sconfitto per 1-0 il quotatissimo Portogallo, di Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pepe, Leao, Joao Cancelo, Joao Felix... solo per citare alcuni dei tanti campioni nelle file dei lusitani.

Il Marocco ha segnato il gol partita al 42', grazie al colpo di testa di En-Nesyri su cross di Yahia Attiyat Allah, anticipando il portiere Diogo Costa che è uscito in ritardo, finendo per mancare la palla e lasciando sguarnita la propria porta.

Subito dopo il Portogallo potrebbe pareggiare con un tiro da fuori di Bruno Fernandes, che però si stampa sulla traversa.

Il primo tempo è stato giocato alla pari dalle due formazioni, anche se il Marocco si è fatto forse preferire per aver cercato di più la manovra corale, invece che affidarsi alle iniziative dei singoli, come hanno fatto i portoghesi.

Il secondo tempo si è giocato, quasi, ad una porta. Il Marocco ha pensato solo a difendersi e i portoghesi ce l'hanno messa tutta per riuscire a trovare il pareggio... affidandosi anche a Cristiano Ronaldo che non era nella formazione titolare, ma è entrato in campo solo al 51'.

I lusitani solo poche volte sono riusciti a filtrare nelle fittissime maglie della difesa marocchina e hanno avuto alcune occasioni da gol con Bruno Fernandes, Pepe e, negli ultimi minuti, persino con Cristiano Ronaldo, ma in parte per mancanza di precisione, in parte per lo stato di grazia del portiere Yassine Bounou - Bono, come viene chiamato, è stato autore di una prova superlativa tanto da essere nominato il migliore in campo a fine match - per loro non c'è stato nulla da fare.

Non solo. I portoghesi hanno rischiato di prendere il gol del 2-0 sul più classico dei contropiede, ma in quel caso Diogo Costa è riuscito a parare lo scavetto con cui il calciatore marocchino aveva tentato di superarlo. Nei minuti finali il Marocco ha giocato in dieci per l'espulsione di Walid Cheddira, entrato da pochi minuti, per un doppio giallo.

Delusione per Cristiano Ronaldo, uscito dal campo in lacrime, mentre Amrabat ha rilasciato questa dichiarazione alla BBC:

"È davvero incredibile, sono così orgoglioso. È come un sogno... è incredibile che siamo in semifinale. Lo meritiamo al 1000%... per come combattiamo, per come giochiamo con il cuore per il nostro paese, per la nostra gente... è incredibile. Un grazie a tutti i tifosi presenti allo stadio... era come se avessimo giocato in casa".

In semifinale, il Marocco si giocherà l'accesso alla finale con la vincente di Inghilterra - Francia.





Crediti immagine: twitter.com/FBiasin/status/1601607321150709763